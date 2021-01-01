جوائز فبراير .. الشباب يسيطر والأهلي حاضر رغم التراجع

حارس التعاون يفرض نفسه

أعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، الفائزين بجوائز الأفضل خلال شهر فبراير الماضي، والتي كانت من نصيب أندية الشباب والأهلي والتعاون.

الإسباني كارلوس هيرنانديز؛ المدير الفني للشباب، حصد جائزة أفضل مدرب، فيما ذهب لقب أفضل لاعب لمحترف الليوث الأرجنتيني إيفر بانيجا.

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الليث الأبيض خلال فبراير خاض أربع مباريات أمام الرائد والنصر والفتح والأهلي، حقق الفوز في ثلاث منها، وهُزم مرة وحيدة أمام النموذجي، وسجل خلالها بانيجا هدفين.

كتيبة هيرنانديز تحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، متفوقة بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب الهلال؛ صاحب الوصافة.

فيما حصل البرازيلي كاسيو أنجلو؛ محترف التعاون، على جائزة أفضل حارس مرمى، بعدما قاد فريقه للفوز في مباراتين، وخسر ثلاث خلال الشهر الماضي.

شباك كاسيو استقبل تسعة أهداف خلال خمس مباريات بفبراير، أمام النصر، القادسية، الاتحاد، الوحدة والاتفاق، وخرج بشباك نظيفة أمام الثنائي الأخير.

أما جائزة أفضل لاعب واعد فكانت من نصيب عبد الرحمن غريب؛ لاعب الأهلي، الذي يحتل فريقه المركز الرابع بـ35 نقطة.

غريب سجل هدفين خلال خمس مباريات بفبراير، في مرمى الاتحاد والعين، وبشكل عام فاز فريقه في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر مباراتين أخرتين.