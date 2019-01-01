بلعمري معتذرًا: الشباب فضله عليّ وسنعيده إلى سابق عهده

المدافع الجزائري يعتذر عما بدر منه خلال الفترة الماضية

تقدم الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الشباب السعودي، باعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي برئاسة خالد البلطان، والجماهير، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الفريق لسابق عهده.

الجزائري كان قد تغيب عن مران الليوث خلال الفترة الماضية دون إذن مسبق من الجهاز الفني، قبل أن يوضح بعد ذلك أن تغيبه لظروف أسرية.

وأكد بلعمري أنه يعتبر نفسه أحد أبناء الشباب، معترفًا بأفضاله الكبيرة عليه وعلى مسيرته الاحترافية، مشددًا على احترامه لمجلس الإدارة والجماهير وكل منسوبيه.

المدافع الجزائري كذلك أشار إلى أفضال مجلس الإدارة عليه، ومواقفه المشرفة معه، مرجعًا الفضل له في بروزه خلال الفترة الماضية.

وتعهد بلعمري على بذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، لخدمة الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلًا.

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يذكر أن الليوث يستعدون لمواجهة الشعلة، غدًا الأربعاء، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى مستوى الدوري، يلاقي الشباب فريق الرائد في 12 من ديسمبر الجاري، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ11.

الليث الأبيض يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث حققوا الفوز في أربع مباريات، وخسروا ثلاث، وتعادلوا في مثلهم.