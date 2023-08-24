فيديو | الشائعات تنهار أمام لفتته الرائعة .. كريم بنزيما يكشف طبيعة علاقته بعبدالرزاق حمدالله بطريقة ذكية

خلافات وعلاقات متوترة في الاتحاد؟ كريم بنزيما يرد..

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قام الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بلفتة رائعة مع زميله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، نفى من خلالها وجود خلافات بينهما.

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الفرنسي يقود العميد حاليًا لمواجهة الريا، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وافتتح الفرنسي الليلة أهدافه في دوري روشن، إذ أحرز هدفًا في الدقيقة 17 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من البرازيلي رومارينيو دا سيلفا.

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وبعدها بسبع دقائق فقط، أتت لقطته التي نفى بها كل الشائعات التي تحوم حوله، إذ تحصل النمور على ضربة جزاء، وبينما كان بنزيما هو المخول بالتسديد هذه الجزائيات منذ تعاقد الاتحاد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تنازل هذه المرة..

بنزيما بادر بالإمساك بالكرة فور إطلاق الحكم صافرة النهاية، وبينما كان الساطي واقفًا بعيدًا، قام الأول بالإشارة عليه، ومنحه مهمة التسديد، ليحرز بعدها الهدف الثاني.

التقارير كانت تحدثت خلال الفترة الماضية عن غضب جم يسيطر على الساطي، لسحب مهمة تنفيذ الضربات الجزائية منه ومنحها لبنزيما، ليثبت الثنائي بهذه اللقطة العلاقة الجيدة بينهما.

يذكر أن بنزيما يحمل شارة الاتحاد الليلة لأول مرة، بدلًا من رومارينيو، بعدما زعمت تقارير بالأمس، وقوع خلاف بينه وبين مدربه نونو سانتو، لعدم منحه شارة القيادة ومعاملته بطريقة غير احترافية.

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