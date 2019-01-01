الشامي يتحدث عن فوز سوريا على الفلبين والمباريات المقبلة في تصفيات آسيا

منتخب سوريا حقق فوزًا كبيرًا على الفلبين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالله الشامي، مدافع المنتخب السوري، عن فوز منتخب بلاده على الفلبين بخمسة أهداف دون رد في افتتاح مباريات تصفيات كأس الأمم الآسيوية ومونديال قطر 2022.

فوز المنتخب السوري في الجولة الأولى يعطي لهم دافع قوي خلال الخطوات المقبلة من تصفيات مونديال قطر 2022 والمؤهلة لكأس الأمم الآسيوية.

وقال الشامي في تصريحات صحفية: "قدمنا مباراة قوية أمام الفلبين، وكنا أقوياء وحققنا فوزًا كبيرًا، ونحن نمرض ولكن لا نموت".

وتابع: "كنا نتميز بثقة كبيرة وأداء متميز أمام الفلبين، وهو ما أعطانا أفضلية في تحقيق نتيجة عريضة بخمسة أهداف خارج الديار".

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وأضاف الشامي: "لن ننظر خلفنا في تصفيات آسيا الحالية، ويجب أن نفتح صفحة جديدة، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة القادمة".

ويتواجد المنتخب السوري في المجموعة الأولى مع الفلبين وجزر المالديف والصين وغوام، ضمن المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.