الشارقة يحقق فوزًا سهلًا على خورفكان.. وتعادل بين عجمان وبني ياس

بدايات قوية لمباريات الدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الشارقة الفوز على نظيره خورفكان، بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الشارقة".

ويسعى الشارقة في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي، بالحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد أداء أكثر من رائع.

وتمكن الشارقة من إحراز الهدف الأول في مرمى خورفكان في الدقيقة ريان مينديز في الدقيقة 18، ليتقدم ويتكسب لاعبيه الثقة في افتتاح مبارياتهم بالموسم الجديد.

وفي الشوط الثاني، تمكن ريكاردو جوميز من إحراز الهدف الثاني وتأكيد الثلاثة نقاط في الدقيقة 68، قبل أن يضيف إيجور كورونادو الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحقق الشارقة أول ثلاثة نقاط في مشواره بالدوري الإماراتي.

وفي مباراة أخرى تعادل عجمان مع نظيره بني ياس، بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الأولى أيضًا من دوري الخليج العربي.

تقدم فريق عجمان في الدقيقة 43 عن طريق ويليام أوسو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض في لقاء قوي للغاية.

وفي الشوط الثاني تمكن فواز عوانة لاعب بني ياس بالتعادل لفريقه في الدقيقة 73 ليعيد اللقاء إلى نقطة الصفر مرة أخرى ويطمع الفريقين في الثلاثة نقاط.

وفي الدقيقة 82 عاد ويليام أوسو من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه، ويقرب عجمان من الثلاثة نقاط ولكن رفض أباندا بانوسي الأمر وتعادل لبني ياس في الدقيقة 83.