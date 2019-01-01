الشارقة يتعادل مع اتحاد كلباء ويحتاج إلى مباراة للتويج ببطولة الدوري
بلال محمد فيسبوك تويتر
تعادل الشارقة أمام مضيفه اتحاد كلباء بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.
شوط المباراة الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، وأهدر إيجور كورونادو فرصة التقدم لصالح الشارقة في الدقيقة 25 عندما أضاع ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 35 استطاع يعقوب البلوشي تسجيل الهدف الأول لاتحاد كلباء، برأسية من الجانب الأيسر للمرمى، بعد متابعة من كرة عالية من زميله.
#اتحاد_كلباء يتقدم على #الشارقة بهدف اللاعب يعقوب البلوشي #دوري_الخليج_العربي #المنصة #دوري_الدرجة_الأولى pic.twitter.com/28owpwz0Y7— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 26, 2019
وبعد ست دقائق، من انطلاق الشوط الثاني، وبالنيران الصديقة تعادل الشارقة عن طريق يعقوب البلوشي صاحب هدف التقدم.
يعقوب البلوشي يحرز هدف #الشارقة الاول وهدف التعادل في مرمى #اتحاد_كلباء بالخطأ في مرماه#دوري_الخليج_العربي #المنصة #دوري_الدرجة_الأولى pic.twitter.com/wMcJpdgLBC— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 26, 2019
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشارقة إلى النقطة 52 في صدارة الدوري، وبفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه ويتبقى أربع مباريات حتى نهاية البطولة.
بينما وصل اتحاد كلباء إلى النقطة 23، واستمر في المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة عن الوصل الذي لعب 21 مباراة وفي المركز العاشر.