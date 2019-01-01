فيديو.. دقيقة حداد في سوبر الشارقة وشباب الأهلي
استهلت كأس سوبر الخليج العربي الإماراتي نسخته الـ15 بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، الذين فارقوا عالمنا أمس الجمعة.
القوات المسلحة الإماراتية كانت قد نعت بالأمس، ستة من جنودها، إثر تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات.
تاريخ السوبر الإماراتي قبل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي
ووقف فريقا شباب الأهلي والشارقة دقيقة حداد في اللقاء المقام على ملعب آل مكتوم، على أرواح الجنود الست، الذين وصلت جثامينهم إلى مطار حطين اليوم السبت.
دقيقة صمت قبل لقاء السوبر حداداً على أرواح شهداء #الإمارات البواسل#كأس_سوبر_الخليج_العربي#الشارقة#شباب_الأهلي pic.twitter.com/tCWFz2kv63— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 14, 2019
يذكر أن الشارقة توج بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي بـ59 نقطة، بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي صاحب الوصافة.
بينما حصد شباب الأهلي على لقب كأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.