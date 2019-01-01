فيديو.. دقيقة حداد في سوبر الشارقة وشباب الأهلي

الفريقان يلتقيان على استاد آل مكتوم ويفتتحون اللقاء بدقيقة صمت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استهلت كأس سوبر الخليج العربي الإماراتي نسخته الـ15 بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، الذين فارقوا عالمنا أمس الجمعة.

القوات المسلحة الإماراتية كانت قد نعت بالأمس، ستة من جنودها، إثر تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات.

تاريخ السوبر الإماراتي قبل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي

ووقف فريقا شباب الأهلي والشارقة دقيقة حداد في اللقاء المقام على ملعب آل مكتوم، على أرواح الجنود الست، الذين وصلت جثامينهم إلى مطار حطين اليوم السبت.

يذكر أن الشارقة توج بطلًا للدوري الإماراتي الموسم الماضي بـ59 نقطة، بفارق ست نقاط عن شباب الأهلي صاحب الوصافة.

بينما حصد شباب الأهلي على لقب كأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.