فيديو - الشارقة يواصل التراجع بهزيمة جديدة أمام خورفكان
واصل الشارقة نتائجه المتراجعة بتلقي هزيمة جديدة أمام خورفكان بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي الإماراتي. الشارقة تقدم أولًا في الدقيقة 12 بهدف شوكوروف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه.
وفي الدقيقة 54، أدرك خورفكان التعادل بتسديدة من فهد حديد من داخل منطقة الجزاء، وتبعه زميله أنطونيو جونيور بالهدف الثاني في الدقيقة 78.
وشهدت الدقيقة 60 إلغاء هدف للشارقة بداعي التسلل، بعدما لجأ الحكم لتقنية الفيديو.
#الشارقة يخسر للمرة الرابعة على التوالي..#خورفكان يفوز للمرة الأولى في دورينا هذا الموسم— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020
خورفكان يحول تأخره إلى فوز على الشارقة 2-1 في الجولة الـ14#خورفكان_الشارقة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/woAodrzOT0
هذه هي المباراة الخامسة على التوالي، التي لم يحقق بها بطل الموسم الماضي الفوز في مباريات الدوري، ليتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الرابع بجدول الترتيب، مبتعدًا عن الصدارة برصيد 11 نقطة.
أما خورفكان فيعاني في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة وحيدة، وتعادل في أربعة لقاءات، وتلقى تسع هزائم.