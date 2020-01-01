العنبري: قرار التخلي عن أجنبي مؤجل، والشارقة سيُنافس رغم تفوق شباب الأهلي

مدرب الشارقة يتحدث عن عديد الملفات

قال عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة أن النادي لم يتخذ بعد قراره بشأن التخلي عن أحد اللاعبين الأجانب بعد التعاقد مع كايو لوكاس من بنفيكا، مؤكدًا أن الأمر مؤجل حتى استلام التقرير الطبي الخاص بالنجم إيجور كورونادو.

كورونادو يغيب عن الفريق لمدة شهرين تقريبًا لإصابته بقطع في العضلة الضامة تطلب خضوعه لعملية جراحية في نهاية ديسمبر الماضي، وقد تأثر الفريق سلبًا بغيابه بتنازله عن صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لصالح شباب الأهلي دبي.

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العنبري تحدث عن الأمر قائلًا "لدينا 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق هم كورونادو وشوكوروف وريان منديز وريكاردو جوميز والوافد الجديد كايو لوكاس، والنادي لم يتخذ أي قرار بشأنهم انتظارًا لما سيُسفر عنه التقرير الطبي الخاص باللاعب كورونادو، خاصة أننا مقبلون على اللعب في دوري أبطال آسيا".

وبالحديث عن المباراة القادمة أمام خورفكان، أكد المدرب الإماراتي على صعوبة اللقاء وقوة المنافس وتقديمه مباراة جيدة أمام العين في الجولة الماضية رغم خسارته، مطالبًا لاعبيه بنسيان أداء ونتيجة مباراتهم السابقة أمام شباب الأهلي، والتي خسرها الشارقة بنتيجة 3-2 بعدما كان متقدمًا 2-1 حتى الدقائق الأخيرة.

وحول المنافسة على اللقب، قال المدرب الذي تُوج به الموسم الماضي "الجميع في الشارع الرياضي متفقون على أفضلية شباب الأهلي، لكننا مع بقية الفرق مازال لدينا 13 مباراة وسننافس حتى النهاية".