الشارقة الإماراتي يعلن تمديد عقد كورنادو حتى 2023

الشارقة تواصل الحفاظ على قوام فريقها

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تجديد تعاقد لاعبه البرازيلي إيجور كورنادو، اليوم الخميس، من أجل الحفاظ على مجهوداته خلال الموسم الجديد والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكان الشارقة قد حقق لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، برصيد 59 نقطة، بعيدًا عن الوصيف شباب الأهلي دبي صاحب الـ53 نقطة، حيث يسعى للحفاظ على لقب البطولة في الموسم الجديد.

وكشف نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تمديد تعاقد اللاعب من أجل الحفاظ على مجهوداته خلال المواسم المقبلة.

وكتب النادي عبر الحساب الرسمي على "تويتر": " دعماً لإستقرار الفريق وضمن سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على النجوم، نادي الشارقة يمدد عقد محترفه إيغور كورنادو حتى 2023".

دعماً لإستقرار الفريق وضمن سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على النجوم، نادي #الشارقة يمدد عقد محترفه إيغور كورنادو حتى 2023م#أنت_السوبر_ياملك pic.twitter.com/oA1iTXNUcX — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 12, 2019

ومدد اللاعب البرازيلي عقده مع الشارقة لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد أن لاقى حبًا وتشجعيًا من قبل الجماهير الإماراتية.