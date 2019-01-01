دوري الخليج العربي

الشارقة الإماراتي يعلن تمديد عقد كورنادو حتى 2023

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كورنادو
الشارقة تواصل الحفاظ على قوام فريقها
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تجديد تعاقد لاعبه البرازيلي إيجور كورنادو، اليوم الخميس، من أجل الحفاظ على مجهوداته خلال الموسم الجديد والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكان الشارقة قد حقق لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، برصيد 59 نقطة، بعيدًا عن الوصيف شباب الأهلي دبي صاحب الـ53 نقطة، حيث يسعى للحفاظ على لقب البطولة في الموسم الجديد.

وكشف نادي الشارقة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تمديد تعاقد اللاعب من أجل الحفاظ على مجهوداته خلال المواسم المقبلة.

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وكتب النادي عبر الحساب الرسمي على "تويتر": " دعماً لإستقرار الفريق وضمن سياسة مجلس الإدارة في الحفاظ على النجوم، نادي الشارقة يمدد عقد محترفه إيغور كورنادو حتى 2023".

ومدد اللاعب البرازيلي عقده مع الشارقة لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد أن لاقى حبًا وتشجعيًا من قبل الجماهير الإماراتية.

 

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