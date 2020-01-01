الشارقة الإماراتي يفتح أبوابه مجانًا أمام الجمهور السعودي

مباريات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا تنطلق الليلة

أهدى نادي الشارقة الإماراتي تذاكر دوري أبطال آسيا للجمهور السعودي، خلال مواجهة التعاون.

بعثة سكري القصيم وصلت أمس الأحد، إلى الإمارات استعدادًا لملاقاة الملك غدًا الثلاثاء، على ملعب نادي الشارقة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكتب النادي الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في إطار التعاون والصداقة بين الأندية الإماراتية والسعودية، ودعمًا لحضور الجمهور السعودي للمباراة، نادي الشارقة يقدم تذاكر دخول مباراته في دوري أبطال آسيا أمام التعاون السعودي مجانًا للجمهور السعودي عبر مراكز بيع التذاكر بالاستاد اعتبارًا من الساعة 12 ظهر يوم المباراة".

المزيد من الفرق

تفوق سعودي كاسح – تاريخ المواجهات السعودية الإماراتية

الفريقان أوقعتهما القرعة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم بجانبهما الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.

وسبق لسكري القصيم أن شارك في البطولة القارية مرة وحيدة عام 2017، لكنه ودع من دور المجموعات، إذ جمع خمس نقاط من ست مباريات، حصدها من تحقيق فوز وحيد، وتعادلين، وتلقي ثلاث هزائم.

أما الشارقة فسبق له خوض منافسات دوري الأبطال أربع مرات من قبل، كان آخرها عام 2009، وبعد خوضه مباراة الدور التمهيدي وإجراء قرعة المجموعات، تم إلغاء هذه النسخة من البطولة.