السيناريو المظلم لأرسنال في حالة الفشل بالدوري الأوروبي

مباراة مصيرة للمدفعجية ضد تشيلسي بنهائي البطولة

يدخل أرسنال مواجهة تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، وهو يخوض أكثر من مجرد مباراة للحصول على بطولة.

الفريق فقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي،، بعدما احتل المركز الخامس وأخفق في استغلال جميع الفرص المتاحة له.

الطموح الرئيسي هو التأهل للبطولة من خلال الدوري الأوروبي، لتصبح مواجهة تشيلسي وسيلة أكثر من مجرد هدف بذاتها.

نجاح المشروع

الشكوك زادت نحو الإسباني أوناي إيمري، عقب السقوط المخيف في الأسابيع الأخيرة من البريميرليج، رغم المستوى الجيد في الدوري الأوروبي.

الأنظار كلها تتجه لملعب باكو في أذربيجان، للحكم على إيمري، ولو فشل سترتفع الشكوك حول جدية التعاقد معه من الأساس.

فشل أرسنال في الفوز بالبطولة سيعني فشل الإسباني بجميع الأهداف المطلوبة منه، مما يجعل تجربته مهددة بالانتهاء أسرع من المتوقع.

نجاح إيمري مرهوناً بالعودة للأبطال، لأسباب رياضية معروفة وواضحة، وكذلك اقتصادية لتخاذل المالك ستان كرونكي عن تدعيم النادي، حيث يعتمد على نظام الاكتفاء الذاتي، بمنطق إنفاق النادي على نفسه بشكل داخلي، دون مساعدة المالك.

التأهل سيتحكم في مصير أرسنال على مدار العامين القادمين، إما المضي قدماً نحو العودة للمنافسة، أو التراجع والبقاء في اليوروباليج وخسارة المزيد من الاموال والأرباح.

ميزانية ضعيفة

وفقاَ للعديد من التقارير الصحفية، فإن ميزانية أرسنال في سوق الانتقالات بحالة التأهل لدوري أبطال أوروبا ستصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

المبلغ لا يبدو ضخماً، ولكنه قد يكون جيداً لسد بعض الاحتياجات على الجناح وقلب الدفاع، مع بعض المبيعات التي ستنعش خزينة النادي.

وعلى الجانب الآخر وفي حالة الفشل ستصبح الميزانية المتاحة لإيمري 45 مليون جنيه إسترليني فقط، مبلغ مثير للسخرية ليس كافياً لضم لاعب واحد ذو مستوى عالي.

الرقم الضعيف في حالة الخسارة من تشيلسي، ربما يجبر أرسنال على التخلي عن بعض نجومه الأساسيين لتمويل صفقات جديدة.

وربما أيضاً يجبره على نوعية معينة من اللاعبين، لن تذهب به بعيداً، وستجعل قمة طموحه المنافسة على المركز الرابع.

الخسارة ستضع أرسنال في دائرة مغلقة، الفريق يحتاج للأموال لبناء مجموعة قادرة على العودة لدوري أبطال أوروبا والمنافسة، وتلك الأموال لن تأتي إلا من أرباح تلك البطولة.

رحيل النجوم

أنباء رغبة برشلونة في التعاقد مع أليكساندر لاكازيت، ظهرت وانتشرت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وربما تزداد في حالة الخسارة من تشيلسي.

الأمر لن يقتصر على صعوبة جلب نجوم جدد للفريق، بل أيضاً سيحبط المجموعة الحالية وأبرزها لاكازيت، بيير أيميريك أوباميانج، هيكتور بيليرين وغيرهم.

كابوس الخروج من الدوري الأوروبي، سيجعل الطموحات تتحول من جلب عناصر مميزة، إلى محاولات مستميتة لإقناع الموجودين بالبقاء.

وعلى الجانب الآخر ستجد توتنهام، العدو اللدود للمدفعجية في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولو فاز بها، ستمثل ضربة أقوى للفريق من الفشل في الدوري الأوروبي.

ربما تكون بداية الغضب على مالك النادي، المتسبب في تراجع مكانته، وربما أيضاً تعني الارتضاء بالأمر الواقع والدخول في دوامة جديدة مثلما حدث مع أرسن فينجر ولكن بأسماء ووجوه مختلفة.