السيلية يعلن غياب عبد الكريم سالم بسبب الجراحة

نجم منتخب قطر سيبتعد عن الملاعب لمدة طويلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي السيلية أن لاعبه عبد الكريم سالم سيبتعد الفترة المقبلة عن الملاعب سبب إجراءه عملية جراحية لعلاج إصابة على مستوى الكتف.

ويعاني اللاعب من الآلام على مستوى كتفه منذ عدة أشهر نتيجة لإصابة قديمة، وتجددت بشدة أثناء مشاركته مع قطر في أمم آسيا الأخيرة.

وخضع اللاعب للجراحة في أكاديمية "أسباير" لعلاج موضع الإصابة، وأعلن ناديه ابتعاده عن الملاعب في الأشهر الثلاثة المقبلة.

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وزار وفداً من السيلية يضم أعضاء من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين اللاعب في المستشفى بعد خضوعه للجراحة للاطمئنان عليه.

وكان السيلية قد سقط في آخر لقاءاته أمام الدحيل بهدف نظيف ضمن الأسبوع السادس عشر لدوري نجوم قطر، ويلعب مع الأهلي المباراة المقبلة.