السير يعرف أكثر .. فيرجسون خاف من تولي كلوب تدريب ليفربول في 2015

كشف جيمي كاراجر أن السير أليكس فيرجسون كان قلقًا على الفور عندما تعاقد ليفربول مع المدرب الألماني يورجن كلوب في عام 2015.

حيث كان مدرب بروسيا دورتموند السابق بمثابة اكتشاف للريدز الذي قادهم إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتتويج بدوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في ميرسيسايد، وهو أمر يمكن أن يكرره هذا الموسم.

وتحدث مدافع ليفربول السابق عبر برنامج "The Gary Neville Podcast" عن تخوف مدرب مانشستر يونايتد التاريخي من قدوم كلوب لليفربول لأنه كان يعرف الجودة التي يمتلكها.

وقال كاراجر: "عندما تفكر في هؤلاء المدربين، وأنا أفكر دائمًا مع المديرين العظماء، ولم يكن لدينا أبدًا من هو أفضل من فيرجسون مع اليونايتد، أو جوزيه مورينيو في تشيلسي، أو أرسين فينجر في آرسنال، هذا ما يفعله كلوب الآن".

وواصل: "اعتدت أن أشعر دائمًا مع هؤلاء المدربين، أن هناك خوف ولكن كان يوجد حب أيضًا، لذلك لم يخذلهم لاعبوهم أبدًا لكنهم كانوا مرعوبين منهم تمامًا. فعندما ترى يورجن كلوب، فهو أكبر من أي شخص آخر، وإذا سألت أي لاعب في ليفربول عمن سيخسره فان ديك أو يورجن كلوب، سيقولون فان ديك، يمكنني أن أؤكد لك تمامًا. يورجن كلوب هو أهم شخص".

وتابع: "يمكنك أن ترى وتشعر بهذه الطاقة من جانب الملعب. عندما جاء يورجن كلوب لأول مرة إلى ليفربول، علمنا أنه شخصية، لقد قلت في ذلك الوقت أن هذا لم يكن توقيعًا لليفربول فقط، كان من أجل الدوري الممتاز".

وأوضح: "كنت تعلم أن هناك شيئًا مميزًا. لقد لعبت في مباراة في أولد ترافورد، وأعتقد أن مايكل كاريك كان حاضرًا، وكان أليكس فيرجسون يتجول في غرفة الملابس وهو يتصافح قائلاً" شكرًا على الحضور"، وكان يورجن كلوب في النادي لمدة شهر تقريبًا وجاء فيرجسون لي وقال: "لديك مدير"، وقلت: "نعم، بدأ يورجن كلوب بداية جيدة"، ورد فيرجسون: "لا، لا، أنا قلق".

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وأردف: "وكان ذلك في الوقت الذي أعتقد أن مانشستر يونايتد كان لا يزال فوق ليفربول، لكن فيرجسون عرف من خلال لقائه على ما أعتقد في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو دوري أبطال أوروبا، أينما كان، يمكن أن يشعر بهذا النوع من الشخصية."

واستدرك: "الحديث عن المدربين الكبار والتكتيكات والتشكيلات، كل المدربين العظماء لديهم ذلك، لكنها قوة شخصية، وهذا ما يمتلكه كلوب، وهذا ما حصل عليه السير أليكس فيرجسون".

واختتم: "أعتقد أنه في نهاية فترة كلوب، ستشعر مثل ما حصل عندما غادر بيل شانكلي ليفربول. شعور أنصار ليفربول بالفعل هو أنه لن يرحل في غضون عامين، وأفكر بالفعل في ذلك الآن بسبب التأثير الذي أحدثه على نادي كرة القدم هنا".

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