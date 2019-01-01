السير أليكس فيرجسون على رأس المدعوين في حفل عشاء باريس سان جيرمان

المدير الفني التاريخي سيتواجد في لقاء الغد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيحضر السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، حفل العشاء الرسمي الذي تنظمه إدارة باريس سان جيرمان.

سيكون العشاء قبل مواجهة مانشستر يونايتد لباريس سان جيرمان في لقاء الإياب من دوري أبطال أوروبا على حديقة الأمراء.

وسقط مانشستر يونايتد بثنائية على أرضية ملعب أولد ترافورد، لتضعف أماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وكالعادة يقام حفل عشاء من النادي المضيف، وسيستضيف النادي الفرنسي وعلى رأسه رئيس النادي، ناصر الخليفي، نظيره الإنجليزي، ومنهم المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر.

ويعاني مانشستر يونايتد من الغيابات والإصابات التي أبعدت 11 لاعباً من الفريق الأساسي عن مواجهة الغد.