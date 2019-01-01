السويلم يشكر الجماهير ويعلن عدم الترشح لرئاسة النصر

مكتفياً بما قدمه خلال فترته

أعلن سعود السويلم رئيس نادي النصر، المكلف من الهيئة الرياضية السعودية، عدم ترشحه لرئاسة النادي مرة أخرى.

وبرر السويلم قراره بالاكتفاء بما قدمه مع النصر الموسم الماضي، بتتويج الفريق بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر:"جماهير الوفاء.. تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله".

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وأضاف: "أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادم وداعم لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة ".

جماهير الوفاء:



أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادم وداعم لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة 💛💙 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) June 14, 2019

وتابع:"بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير".

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وفي نهاية حديثه وجه السويلم الشكر لجماهير النصر، بعد دعم الفريق على مدار الموسم، وهو ما أتى بثماره في النهاية.