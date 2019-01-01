السومة يواصل كتابة التاريخ - العقيد يتصدر هدافي أهلي جدة في آسيا
حقق السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، رقمًا جديدًا خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات خلال السنوات الأخيرة مع الراقي.
السومة من أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، بعد ما يقدمه مع الأهلي خلال المواسم الأخيرة، وحصوله على لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة.
وتقدم السومة لفريقه على بيرسبوليس الإيراني، الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، من ضربة جزاء بعد أن حصل عليها زميله عبدالرحمن غريب.
وبذلك رفع السومة رصيده من الأهداف مع الأهلي في دوري أبطال آسيا، إلى 15 هدفًا مع الأهلي ليصبح الهداف التاريخي للراقي في البطولة الآسيوية.
الاهلي 1 : 0 بيرسبوليس #السومه #الاهلي_بيرسبوليس pic.twitter.com/8PGV9lKbEy— فيصل الحربي (@faisal3ii) April 22, 2019
وتخطى العقيد رقم فيكتور سيموس الذي كان يحتل القمة، وصاحب الـ14 هدفًا في تاريخه مع الأهلي السعودي، ليواصل السومة كتابة التاريخ.
ويلعب الأهلي أمام الفريق الإيراني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي تقام في الإمارات.
رفقًا بالأرقام يا العقيد @omaralsomah 🔥— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019
عمر السومة يصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا برصيد (15 هدفًا) متجاوزًا رقم فيكتور سيموس (14 هدفًا) 🔝 pic.twitter.com/xd9neDJ8Lk