السومة يواصل كتابة التاريخ - العقيد يتصدر هدافي أهلي جدة في آسيا

السومة أصبح أسطورة لجماهير أهلي جدة في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، رقمًا جديدًا خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات خلال السنوات الأخيرة مع الراقي.

السومة من أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، بعد ما يقدمه مع الأهلي خلال المواسم الأخيرة، وحصوله على لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة.

وتقدم السومة لفريقه على بيرسبوليس الإيراني، الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، من ضربة جزاء بعد أن حصل عليها زميله عبدالرحمن غريب.

وبذلك رفع السومة رصيده من الأهداف مع الأهلي في دوري أبطال آسيا، إلى 15 هدفًا مع الأهلي ليصبح الهداف التاريخي للراقي في البطولة الآسيوية.

وتخطى العقيد رقم فيكتور سيموس الذي كان يحتل القمة، وصاحب الـ14 هدفًا في تاريخه مع الأهلي السعودي، ليواصل السومة كتابة التاريخ.

ويلعب الأهلي أمام الفريق الإيراني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا والتي تقام في الإمارات.