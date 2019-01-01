صور - السومة يهدي قميصه لـ"طفل" عقب هدفه الخرافي في مرمى الاتحاد

السومة سجل هدفًا خرافيًا في مرمى اتحاد جدة السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

منح السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي، القميص الخاص به عقب مواجهة فريقه أمام نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان السومة قد سجل هدفًا خرافيًا في مرمى الاتحاد، عن طريق ضربة خلفية مزدوجة جعلت الجميع يتفاعل مع الهدف ووصل إلى الهدف رقم 99 في مسيرته بالدوري السعودي.

والتقطت عدسات الكاميرا عقب اللقاء،ونشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية، حيث قام السومة بإهداء القميص لأحد أطفال الملاعب المكلفين بجلب الكرات، حيث حصل على القميص وسط ذهول.

وتعادل الأهلي أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف لكل فريق، بعد أن عاد لويس سييرا لقيادة الجهاز الفني للعميد.

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ويعد السومة من اللاعبين العرب المميزين خلال المواسم الأخيرة، وينقصه هدفًا واحدًا ليكون أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي يصل إلى 100 هدفًا حيث لعب حتى وقتنا هذا 99 مباراة.