السومة يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أهلي جدة وبيرسبوليس
حصل عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، على جائزة مباراة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتمكن السومة من إحراز هدفين في مرمى الفريق الإيراني ليحسم الثلاثة نقاط ويقود فريقه إلى صدارة المجموعة الآسيوية مؤقتًا برصيد 6 نقاط.
وواصل السومة إبهار الجميع وتقديم إنجازات جديدة بعد أن أصبح الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا، برصيد 15 هدفًا.
الهدف الثاني 💚💚 #السومه #الاهلي_بيرسبوليس pic.twitter.com/dxuRYzY2tU— فيصل الحربي (@faisal3ii) April 22, 2019
الاهلي 1 : 0 بيرسبوليس #السومه #الاهلي_بيرسبوليس pic.twitter.com/8PGV9lKbEy— فيصل الحربي (@faisal3ii) April 22, 2019
وهناك هدف للسومة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكنه لم يحتسب له، وبذلك يكتب المهاجم السوري تاريخًا جديدًا له في القارة الآسيوية.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 6 نقاط مؤقتًا، بعد تحقيق فوزين من 4 مباريات لعبها في منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
عمر السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبیرسبولیس التي انتهت بفوز الراقي بثنائية سجلها العقيد مقابل هدف للفريق الإيراني 🔝 pic.twitter.com/dFhvFwzRfy— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 22, 2019