السومة يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة أهلي جدة وبيرسبوليس

السومة يواصل كتابة التاريخ

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، على جائزة مباراة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتمكن السومة من إحراز هدفين في مرمى الفريق الإيراني ليحسم الثلاثة نقاط ويقود فريقه إلى صدارة المجموعة الآسيوية مؤقتًا برصيد 6 نقاط.

وواصل السومة إبهار الجميع وتقديم إنجازات جديدة بعد أن أصبح الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا، برصيد 15 هدفًا.

وهناك هدف للسومة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكنه لم يحتسب له، وبذلك يكتب المهاجم السوري تاريخًا جديدًا له في القارة الآسيوية.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 6 نقاط مؤقتًا، بعد تحقيق فوزين من 4 مباريات لعبها في منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.