السومة: يجب علينا الحذر من الوصل فهو أقصى الاتحاد والأهلي المصري

ههاجم الأهلي يحذر فريقه من مواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد المهاجم السوري، عمر السومة لاعب الأهلي، بقوة فريق الوصل الإماراتي، محذراً الراقي من الفريق الذي أخرج الأهلي المصري من البطولة العربية.

ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره الوصل، يوم غد السبت في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية، على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

وقال السومة في المؤتمر الصحفي للقاء: "لدينا روح معنوية كبيرة قبل مواجهة الوصل، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في البطولة، وتمكن من إقصاء الأهلي المصري والاتحاد السعودي".

يملكون الحاضر والمستقبل! 👏 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

وواصل: "نحن جاهزون للقاء لقد تأقلمنا بشكل كبير مع طريقة لعب المدرب الجديد فوساتي، تركيزنا الآن على بطولة آسيا وكأس زايد بعد ابتعادنا عن المنافسة على بطولة الدوري".

وتمكن الوصل من إقصاء عميد الأندية السعودية في دور الـ 32 بعد التعادل معه في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق والتعادل السلبي في مباراة الإياب، كما أخرج الأهلي المصري من البطولة بعد التعادل معه ذهاباً بهدفين لكل فريق، وبهدف لكل فريق في مباراة الإياب.

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الجدير بالذكر ان الأهلي يستضيف الوصل في مباراة الإياب، يوم الإثنين 25 فبراير الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في جدة.