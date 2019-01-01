السومة: باختاكور كان أفضل منا في كل شيء وهذا ما أثر علينا

الراقي لحق بالاتحاد والنصر وخسر بآسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، أن فريقه استحق الهزيمة أمام باختاكور الأوزبكي، مؤكدًا أن خصمه كان الأفضل في كافة النواحي.

الراقي تلقى الهزيمة أمام الفريق الأوزبكي بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقال السومة، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "كانوا أفضل منا وأخطر منا بالفرص التي أتيحت لهم، نحن تأثرنا بضغط المباريات في الفترة الأخيرة، وظهر التعب والإجهاد على أغلب اللاعبين".

الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة الثالثة، بعدما فاز في لقاء الجولة الأولى أمام السد القطري بثنائية نظيفة.

بينما يتصدر الفريق الأوزبكي المجموعة بالعلامة الكاملة من مباراتين، بعد فوزه أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الأولى.