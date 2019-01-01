السومة: السد مرشح قوي للتأهل والفوز أمامه دافع كبير لنا

الأهلي اقتنص أولى ثلاث نقاط له بفضل السوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، أن السد القطري هو الفريق الأول المرشح للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا عن مجموعته، معربًا عن سعادته باستهلال مشواره بالفوز أمامه.

الراقي حقق الفوز أمام الزعيم بثنائية نظيفة، سجلها السوري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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وقال السومة، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بتحقيق الفوز، سيكون دافعًا كبيرًا لنا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه جاء أمام مرشح قوي للتأهل عن المجموعة، وأتمنى أن نواصل تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "أتمنى من جمهور الراقي مواصلة تقديم الدعم لنا والحضور في المباريات المقبلة، لمؤازرتنا وتحميسنا لتحقيق الانتصارات".

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يذكر أن الفوز منح الراقي الصدارة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل الزعيم المجموعة دون نقاط، وفي المركزين الثاني والثالث يأتي باختاكور الأوزباكي وبيرسبوليس الإيراني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.