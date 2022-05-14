السومة: "أجويرو" مستقبل هجوم السعودية، ومدافعي الهلال والاتحاد أصعب من واجهت

حل النجم السوري عمر السومة ضيفًا على اليوتيوبر السعودي "أبو عبير" وقد أدلى بتصريحات مثيرة أكد خلالها أن النادي الأهلي ينقصه الكثير ليعود إلى وضعه الطبيعي ووجه شكره للجماهير على دعمها وصبرها على الفريق.

السومة أوضح أن أزمة الأهلي هذا الموسم سببها الأبرز عدم التوفيق الذي لازم الفريق في البدايات، خاصة عدم تسجيل الأجانب والإصابة التي تعرض لها، وقد اختار مباراة حسم الدوري موسم 2014-2015 أمام الهلال كالأفضل في مسيرته الكروية.

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العقيد سُئل عن اللاعب السعودي الذي يتوقع أن يُصبح نجمًا كبيرًا مستقبلًا، فاختار زميله في الأهلي حسن العلي وقد شبهه بالنجم الكبير المعتزل سيرخيو أجويرو، إذ قال "السعودية تمتلئ بالمواهب، هناك عبد الرحمن غريب وهيثم عسيري".

تابع "لكني سأختار حسن العلي مهاجم فريق الشباب في الأهلي، عُمره 18 عامًا تقريبًا وأشبهه بالنجم أجويرو، يُشبهه في أسلوبه وطريقة لعبه وطبيعة جسده وحماسه، الولد يتدرب معنا في الفريق الأول ويلعب مع الشباب وأتوقع خلال 5 سنوات وبعدما ينضج جيدًا أن يخدم الكرة السعودية كثيرًا، خاصة مع نقص المهاجمين السعوديين حاليًا".

واختار السومة مدافع الهلال ديجاو ونجم الاتحاد الحالي أحمد حجازي كأصعب مدافعين واجههما، إذ قال "ديجاو وحجازي أصعب من واجهت من المدافعين، كلاهما يمتلك نفس أسلوب اللعب ويمتازان بالقوة والهدوء والصمود حتى النهاية، لا يستسلمان أبدًا".

هداف الدوري السعودي 3 مرات سابقًا أوضح أن عدم مشاركته دفاعيًا مع الأهلي يعود لتعليمات المدربين له بالحفاظ على جهده البدني للأدوار الهجومية، كاشفًا أن مدربًا واحدًا هو الذي كان يطلب منه القيام بأدوار دفاعية.

وقد كشف عن قصة مثيرة حدثت معه عام 2011 كادت أن تغير مسيرته الكروية، بقوله "أنا قوي دفاعيًا ولكن كل المدربين الذين عملت معهم في الأهلي باستثناء واحد كانوا يطلبون مني عدم العودة للدفاع، عام 2011 كنت في تجربة اختبار مع نادي نوتنجهام فورست، وحدث أن احتاج المدرب للاعب في مركز الدفاع خلال مباراة ودية ضد أستون فيلا، وقد لعبت كمدافع والمدرب صُدم من أدائي وطلبوا مني الاستمرار معهم كمدافع".

وعن أفضل مدرب عمل معه، قال "كريستيان جروس أكثر مدرب كنت مرتاحًا معه في الأهلي، لكن تكتيكيًا وفنيًا الأفضل هما سيرجي ريبروف وباولو جويدا".

وأتم السومة بالإشارة إلى أنه بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط مهاجم وكان مهاري جدًا ويستطيع مراوغة أي خصم، موضحًا أن ازدياد طوله بدرجة كبيرة عام 2005 قلل من مهارته الفردية ودفع مدربه للزج به في الهجوم.