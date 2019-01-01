السولية يتحدث عن مواجهة نيجيريا الودية واستعدادات لاعبي منتخب مصر

منتخب مصر يواجه نيجريا وديًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عمرو السولية لاعب الأهلي والمنتخب المصري عن مواجهة نيجيريا، الودية المقرر لها غدًا الثلاثاء، وأهميتها في المرحلة الحالية قبل البطولة الإفريقية.

وتعادل المنتخب المصري أمام النيجر، إيجابيًا بهدف لكل فريق، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر.

وقال السولية في تصريحات صحفية: "مباراة الغد تحظى باهتمام كبير من اللاعبين في منتخب مصر لأنها من أمام أكبر المنتخبات في القارة".

وأضاف: "المنتخب النيجيري يضم لاعبين على أعلى مستوى في الوقت الحالي، ولديهم خبرات كبيرة في المواجهات الدولية بشكل عام".

ويحل المنتخب المصري ضيفًا على نيجيريا، غدًا الثلاثاء، وديًا ضمن استعدادات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية منتصف العالم الجاري.

إقرأ أيضًا - عامر حسين يتفقد ملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة

وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا بسبب عدم الجاهزية قبل البطولة بوقت كاف.