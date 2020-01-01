السولية وفتحي أم حامد وساسي .. من يتفوق قبل نهائي دوري الأبطال؟

من سيكون له الكلمة في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك؟

الجميع يترقب مباراة القرن، والتي ستجمع بين العملاقين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك مساء يوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فهناك العديد من الأمور الفنية التي يجب مناقشتها قبل تلك المباراة المهمة.

ودائمًا ما يلعب لاعبي خط الوسط دورًا مهمًا في مثل تلك المباريات الكبرى، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، فهم يشكلون حركة الوصل بين خطي الدفاع والهجوم، ويستطيعوا أن يتحكموا في "رتم" المباراة.

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ويمتلك الأهلي والزمالك لاعبين في خط الوسط من طراز عالي وكبير، استطاعوا أن يثبتوا أنهم الأفضل خلال الفترة الحالية، وأصبحوا لديهم القدرة على إحداث الفارق في المباريات الكبرى.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أرقام لاعبي خط الوسط بالأهلي والزمالك "الهجومية"، قبل القمة الإفريقية المنتظرة..

طارق حامد وفرجاني ساسي "الزمالك"

8 هي عدد المباريات التي لعبها طارق حامد رفقة نادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بواقع 2019 دقيقة، استطاع خلالها أن يسدد 3 كرات على الخصم، منها تسديدة واحدة على المرمى.

كما شارك فرجاني ساسي في 8 مباريات أيضًا "720 دقيقة"، استطاع أن يسجل هدفًا وحيدًا، كان في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي، وسدد الكرة 5 مرات، منها تسديدتين على المرمى، و3 تسديدات خارج المرمى.

وصنع ساسي هدفًا وحيدًا، كما أتاح لزملائه فرصة محققة للتسجيل.

عمرو السولية وحمدي فتحي "الأهلي"

خاض السولية مع الأهلي 10 مباريات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بواقع "900 دقيقة"، وسدد الكرة على الخصوم 8 مرات، منها 3 تسديدات على المرمى، و5 خارج المرمى.

وصنع عمرو السولية هدفًا لزملائه بصفوف الأهلي، كما أتاح فرصتين محققتين للتسجيل لزملائه لاعبي المارد الأحمر، وأهدر عمرو فرصتين للتسجيل.

أما عن حمدي فتحي، فلم يشارك سوى في مباراتين فقط احتياطيًا، بواقع 48 دقيقة، في ظل فترة غيابه الطويلة عن الملاعب، بسبب الإصابة التي لحقت به، وجعلته يغيب عن الملاعب مدة طويلة.