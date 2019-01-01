السوبر الإيطالي | باكايوكو: نستطيع الفوز على يوفنتوس

تعرف على تصريحات باكايوكو قبل السوبر الإيطالي

أكد تيموي باكايوكو، لاعب ميلان، أنّ فريقه يمتلك القدرة على الفوز بالسوبر الإيطالي أمام يوفنتوس رغم أنّ الأخير الأفضل في الوقت الحالي.

يوفنتوس يواجه ميلان مساء الأربعاء المقبل في ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالسوبر الإيطالي.

وقال الفرنسي في تصريحات للموقع الرسمي لميلان: "من الهام للغاية الفوز على سامبدوريا في مباراة الكأس الأخيرة لقد كانت صعبة وخاصة أنها امتدت لأشواط إضافية. الانتصار منحنا الثقة أشعر أنني في حال جيد وسوف أقاتل مع الفريق للفوز أمام يوفنتوس".

وتابع: "علينا العمل سويًا واللعب بكل ما لدينا لكي نفوز على أفضل فريق في إيطاليا خلال الوقت الحالي".

لاعب تشيلسي المعار لميلان أشار إلى أنّه في حالة بدنية جيدة كما أنّ مستواه تحسن في الآونة الأخيرة ويتمنى المشاركة بصورة منتظمة.

يوفنتوس يلحق بـ ركب المتأهلين للدور التالي من كأس إيطاليا بعد التغلب على بولونيا بهدفين نظيفين 👌



👈 هناك مفارقة لطيفة وهي أن لاعب يوفنتوس الشاب مويس كين سجّل في مسيرته مع السيدة العجوز هدفين وكليهما كانا أمام بولونيا في ملعبهم 😆 أحدهما كان في الدوري والآخر كان اليوم في الكأس pic.twitter.com/iBiOsOS6Wt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2019

واختتم: "باكيتا لاعب جيد للغاية ولديه إمكانيات مذهلة وأتمنى أن يقدم لنا الإضافة في ميلان".

يوفنتوس حقق بطولة الدوري الإيطالي وكذلك الكأس بينما يلعب ميلان بصفته وصيف الكأس.