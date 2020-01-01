نجاح مذهل وفاز روبياليس بالرهان - الصحافة العالمية تتحدث عن نجاح السوبر الإسباني بجدة

المملكة أبهرت العالم بتنظيم السوبر الإسباني

حظيت استضافة المملكة العربية السعودية لكأس السوبر الإسباني لأول مرة في تاريخها، ثناء كبير من عدة صحف أجنبية سلطت الضوء على الأجواء المختلفة التي أشعلت ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث أقيمت المباريات.

السوبر الإسباني أقيم على مدار أسبوع بالمملكة بنظام ثلاث مباريات، بمشاركة ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وتوج المرينجي بطلًا للسوبر للمرة الـ11 في تاريخه، بعدما تغلب بالأمس على أتلتيكو في ديربي مدريد، بركلات الترجيح، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونسلط الضوء في السطور التالية على ما قالته الصحف العالمية حول تنظيم المملكة للبطولة..

مراسل "جول" في إسبانيا: امتياز في التنظيم

أشاد مراسل "جول GOAL" في إسبانيا بالتنظيم الرائع لمسؤولي المملكة للبطولة، خاصة بنجاحهم في استقطاب الاتحاد الإسباني بعد بلغت قيمته 40 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأوضح مراسلنا أنه في ظل نجاح هذه النسخة، فإن قد يتم إقامة السوبر الإسباني للكرة النسائية كذلك في المملكة، فقد حصلوا على حق إثبات جدارتهم في التنظيم بامتياز كبير.

رغم إشادة مراسلنا إلا أنه لفت النظر إلى واقعة ما كانت لتحدث في ظل هذا التنظيم الرائع ألا وهي تأخر المؤتمر الصحفي الأول لفالفيردي؛ المدير الفني لبرشلونة، بسبب سائق الحافلة، لعدم معرفته بمكان إقامة المؤتمر، في واقعة غريبة أثارت تساؤلات الصحف العالمية.

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ماركا: النسخة الأفضل من السوبر

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية هذه النسخة من البطولة بأنها الأفضل من بين جميع النسخ الماضية، موضحة أن كل النسخ الماضية مجرد بطولات عاطفية، لم ترتق إلى ما وصلت إليه نسخة هذا العام.

وجاء في مقال الصحيفة اليوم عن التنظيم: "حقق السوبر بالسعودية نجاحًا مذهلًا، حيث سجل حضورًا جماهيريًا بلغ 160 ألف مشجع، حتى أن النساء حضرت بحرية تامة، وهو أمر بحديث العهد على ملاعب المملكة، التي تتخذ خطواتها الأولى في الانفتاح".

وأشارت "ماركا" إلا أنه حتى من كان معارضًا للفكرة في البداية، تغير رأيه بعدما أصبحت على أرض الواقع وأصبح راضيًا عن المشروع، حتى أنها أوضحت أنه من المحتمل تنظيم نسخ أخرى من السوبر بالسعودية.

واختتمت الصحيفة مقالها بعبارة "لقد كان النجاح كليًا"، وبتصريحات على لسان لويس روبياليس؛ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مؤكدًا أن المدربين ورؤساء الأندية واللاعبين أخبروه بإعجابهم بالتنظيم، بجانب استفادة الاتحاد بـ16 مليون يورو.

"سبورت": فاز روبياليس بالرهان

صحيفة "فوتبول" نظرت بطريقة مختلفة إلى الاستضافة، لكنها كانت إيجابية في كافة نواحيها أيضًا، حيث رصدت زيادة إيرادات حقوق البث التليفزيوني من 2.4 إلى 11 مليون يورو، موضحة أن رئيس الاتحاد الإسباني يرى أن إقامة السوبر بالمملكة هو نقطة انطلاق لحملة الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع البرتغال.

تحدثت "سبورت" كذلك على نجاح الحضور الجماهيري، وإن كان لم يتم ملء المدرجات في الثلاث مباريات، لكنها أوضحت أنه حضر بمتوسط 52.780 متفرج في كل مباراة بعد رصد كافة الحضور في اللقاءات، في الوقت الذي يتسع به ملعب الجوهرة المشعة إلى 62 ألف متفرج.

بالطبع لا بد أن تكون غالبية ردود الأفعال مشيدة بما حدث، فقد أثبتت المملكة السعودية قدرتها على استضافت بطولات أوروبية كبيرة، خاصة أنها تستضيف السوبر الإيطالي أيضًا في العامين الأخيرين، مما يفتح الباب أمام بطولات عالمية أخرى قادمة في الطريق بحسب تأكيدات عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.