السواط ينافس على لقب أفضل هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا

أفضل هدف من مهارة فردية.. السواط ينافس ضمن 5 أهداف رائعة

تواجد عبدالمجيد السواط لاعب التعاون السعودي الحالي، في قائمة المنافسة على لقب أفضل هدف في تاريخ دوري أبطال آسيا.

ووقع السواط لاتحاد جدة السعودي للانضمام من الموسم الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الأداء المميز الذي قدمه.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في نسخته العربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يجمع أفضل 5 أهداف من مهارات فردية.

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وطالب الحساب الرسمي للبطولة من الجماهير التصويت على أفضل هدف من الـ5 التي تم اختيارهم من أجل الحصول على لقب أفضل هدف في تاريخ البطولة.

وينافس هدف السواط كلًا من البرازيلي هالك لاعب شنجهاي الصيني بهدفه في أوراوا الياباني، والتايلاندي تشاناثيب سونجكرلاعب موانج ثونج يونايتد أمام بريسبان روار، ودينيس لاكتينوف لاعب سيونجنام الكوري الجنوبي ضد الاتحاد نسخة 2004، والبرازيلي ايدجار سيلفا لاعب بوريرام يونايتد أمام تشونبوك هيونداي موتورز.

عبدالمجيد السواط 😱🔁



أجمل 5️⃣ أهداف سجلت في ⁧#دوري_أبطال_آسيا⁩ من مهارة فردية 💫



صوّت للأفضل 👇

⁦https://t.co/DyyMou9Ay6⁩ pic.twitter.com/N2OBEVNBfy — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 26, 2020

وينتهي التصويت على أفضل هدف من مهارة فردية بين الخمسة أهداف يوم الجمعة المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت ماليزيا.