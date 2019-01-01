السواط يقترب من الرحيل عن التعاون.. والشباب يستعد

الشباب يحاول ضم السواط

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة التعاون السعودي تنوي التخلي عن لاعبها عبدالمجيد السواط خلال الأيام القليلة المقبلة لتتيح للاعب الرحيل.

ويمكن للاعب أن ينتقل خلال الفترة الحالية رغم إغلاق فترة الانتقالات الشتوية، إلى أي ناد بصيغة لاعب هاو، أو ليس له علاقة بأي ناد أخر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن التعاون يفكر في فك الارتباط مع السواط لاعب وسط الفريق، لتعطي له الحرية للرحيل والانضمام لأي ناد.

وأشارت الصحيفة أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي بين الشباب السعودي والسواط، من أجل ضمه بصيغة لاعب هاو بعد فك ارتباطه بالتعاون.

وأكدت التقارير أن الشباب يسعى لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية بلاعب وسط ملعب بضم السواط بعد أن وجودا ترحيب من اللاعب الانضمام لليوث.

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وأبدت إدارة التعاون موافقة مبدئية إلا وأن يكون هناك عرضًا جادًا ومميزًا خاصًة وأنه غير مستفيد باللاعب في الوقت الحالي، بسبب العقوبة الصادرة ضده.