السهلاوي يوجه رسالة لجمهور النصر قبل مواجهة الشباب

العالمي على موعد مع مباراة مهمة مع الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص محمد السهلاوي؛ لاعب النصر السعودي، على دعوة جمهور العالمي إلى مساندة الفريق خلال مواجهة الشباب المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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السهلاوي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جماهير العالمي الغاليين، لقاء هام أمام شقيقنا نادي الشباب .. كونوا كما عهدناكم دائمًا أوفياء عاشقين وداعمين للنصر الكبير".

وأضاف موجهًا حديثه للجمهور: "بوقفتكم مع العالمي يكون النصر أقوى".

جماهير العالمي الغاليين

غداً لقاء هام امام شقيقنا نادي الشباب ..

كونوا كما عهدناكم دائماً أوفياء عاشقين وداعمين للنصر الكبير ..

بوقفتكم مع العالمي يكون النصر أقوى 💛 — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

النصر يدخل المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متفوفًا بست نقاط عن الشباب، صاحب المركز الثالث.