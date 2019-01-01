السهلاوي عقب التتويج: هذا فضل من ربي

مهاجم النصر يحتفل بلقب الدوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى محمد السهلاوي مهاجم النصر السعودي سعادته عقب التتويج بلقب الدوري في الأسبوع الأخير من عمر المسابقة.

وقال السهلاوي عقب المباراة:"هذا فضل من ربي، أشكر الجميع وكل من ساندنا، وأهنئ الجماهير وكل شخص دعم نادي النصر خلال الفترة الماضية".

وأضاف:"أتمنى التوفيق للنصر في الفترة المقبلة، وأن يتوج بالعديد من البطولات، لقد كانت بطولة دوري من أفضل البطولات التي تواجدت بها".

وحسم النصر لقب الدوري بالفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتفوق على الهلال بفارق نقطة واحدة.