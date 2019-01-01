السهلاوي لجمهور النصر: ثقوا باللاعبين وسنفرح بنهاية الموسم

العالمي تم إقصائه من الصدارة بعد الهزيمة أمام الاتحاد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب محمد السهلاوي؛ لاعب النصر السعودي، جمهور النادي بضرورة مواصلة مساندة الفريق خلال المباريات المتبقية، حتى ينجح في التتويج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نهاية الموسم.

العالمي تلقى هزيمة في المباراة الأخيرة بالجولة الـ27 أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين، لتتم إطاحته من الصدارة، التي اعتلاها الهلال متفوقًا بنقطتين.

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وكتب السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رسالة لجماهير النصر الوفية، ساندتهم العالمي في 27 جولة، ولم تتأخروا يومًا عن دعم النصر رغم كل ما مر فيها من ظروف".

وأضاف: "أمام الفريق ثلاث جولات مهمة في الدوري، ثقوا باللاعبين وثقوا بنصركم الكبير، وبإذن الله نفرح جميعًا في نهاية الموسم".

رسالة لجماهير النصر الأوفياء

ساندتم العالمي في 27 جولة مضت ولم تتأخروا يوماً عن دعم النصر رغم كل ما مر فيها من ظروف،

أمام الفريق ثلاث جولات مهمة في الدوري

ثقوا باللاعبين وثِقوا بنصركم الكبير

وبإذن الله اننا نفرح جميعاً في نهاية الموسم 💛💙 — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) ١٤ أبريل ٢٠١٩

النصر يستعد لمواجهة الفتح في الجولة الـ28 بالدوري المحلي، المقرر إقامتها في 18 من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويحتل العالمي المركز الثاني بـ61 نقطة، خلف الهلال صاحب الـ63 نقطة.