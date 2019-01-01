السنغال تنضم للمغرب في الشكوى من التلاعب بالأعمار في بطولة أفريقيا للشباب

عدة فرق تحت مجهر الاتهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكوى رسمية للكاف، الاتحاد الأفريقي، ضد المنتخب الغيني بتهمة التلاعب بأعمار لاعبيه في بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاماً المقامة حالياً بتنزانيا.

وسبق وأن تقدم المنتخب المغربي بشكوى مماثلة بحق المنتخب الكاميروني بعد لقاء الفريقين الذي انتهى بانتصار شباب الأسود غير المروضة على المغاربة بهدفين لواحد وحجز بطاقة العبور لمونديال البرازيل للشباب المقبل.

وذكر متحدث عن الاتحاد السنغال أن يملك إثباتاً أن ثنائي غينيا أحمد تيدياني وأبو بكر كونتي تم تزوير تاريخ ميلادهما للمشاركة في البطولة، وذلك في أعقاب انتصار غينيا على السنغال 2-1 في لقاء المجموعات.

وقال البيان إن اللاعبين شاركا في بطولة الأحلام المنظمة من قبل الاتحاد اليابان للاعبين تحت 16 عاماً في يونيو 2017، وكانت تحت رعاية الاتحاد الدولي، واتهم الثنائي بتزوير جوازات السفر، كما قدم لقطات فيديو لهما من البطولة المذكورة.

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وكانت المغرب قد تقدمت بشكوى مماثلة ضد الكاميرون وهددت بتصعيد الأمور للاتحاد الدولي بعدما اتهم رئيس الاتحاد فوزي لقجع مسؤولي نظيره الكاميروني أيضاً بتزوير أعمار ستة من لاعبيه.

وقال لقجع في لقاء مع راديو "مارس": "أمر مخجل سكوت الكاف على ما يحدث من تزوير في أعمال اللاعبين، ليس كافياً فقط إيقاف هؤلاء، يجب إبعاد الفرق، المغرب لعبت بشباب تحت 17 عاماً أمام لاعبين يبلغون 25 عاماً".

وأضاف: "أبديت غضبي شخصياً لرئيس الاتحاد الأفريقي وأطالب بإيقاف البطولة وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أعمار اللاعبين".

وفشل ستة لاعبون في الاختبارات الطبية الخاصة بالمشاركة في البطولة الأفريقية، ثلاثة من الكاميرون وواحد من غينيا، الدولتان المتهمتان من قبل السنغال والمغرب بالتزوير.

وتأهلت نيجيريا والكاميرون وأنجولا وغينيا لنصف نهائي البطولة، وبالتالي حجزوا مقاعدهم في كأس العالم تحت 17 عاماً المقبلة.