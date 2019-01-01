ماني: واجهنا صعوبة أمام بنين لكننا سنواصل الجد حتى النهائي

أسود التيرانجا أوقفت مفاجآت السناجب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ساديو ماني؛ نجم منتخب السنغال، على صعوبة مواجهة بنين، مشيرًا إلى أن فريقه كان يعلم أنه لقاء ليس بالسهل من البداية.

منتخب السنغال تأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على بنين بهدف دون رد، في ربع نهائي البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يلاقي أسود التيرانجا في نصف النهائي، الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

وقال ساديو ماني لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "المباراة كانت صعبة من البداية، وكنا نعرف هذا الأمر من البداية".

ماني لـ جول: حزين لخروج مصر ولا يشغلنا من سيكون المنافس

مهاجم ليفربول تابع: "كنا نعلم جيدًا بأنه يجب علينا العمل بجد منذ البداية، وسجلنا هدف الفوز في الشوط الثاني".

وبعد سؤاله عن أن المنتخب السنغالي هو الأفضل في البطولة، رد ماني قائلًا: "لا أعرف سوى أننا نمتلك فريق جيد، وسنبذل كل ما يتوجب علينا للوصول إلى المباراة النهائية".

ساديو ماني شارك في تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي، بعدما صنع هدف فوز أسود التيرانجا على بنين.