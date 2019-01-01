ساديو ماني للساحر البنيني: الموت بيد الله فقط وسأشارك

الساحر البنيني هدد نجم السنغال بإنهاء حياته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد ساديو ماني؛ نجم منتخب السنغال ومحترف ليفربول الإنجليزي، على تهديدات الساحر البنيني له، مؤكدًا عدم مبالاته بأي تهديدات له.

أسود التيرانجا تلاقي منتخب بنين، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وهدد أحد السحرة البنينيين نجم السنغال بإنهاء حياته بأزمة قلبية حال مشاركته في لقاء الليلة (طالع التفاصيل)

ماني قال، في تصريحاته للصحفيين: "نشأت على يقين بأن الموت بيد الله فقط، ومؤمن تمامًا أن أعمار البشر لا تُقدم ولا تُؤخر".

وأضاف: "سأشارك الليلة، وإذا رحلت فسيكون هذا الساحر وسيلة فقط لأمر الله، فلا تنخدعوا به".

يذكر أن الفائز من أسود التيرانجا والسناجب، سيلاقي الفائز من لقاء تونس ومدغشقر، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في نصف النهائي..