أليو سيسيه: تونس طريقتها معقدة لكننا نقترب من اللقب

أسود التيرانجا تبحث عن الوصول للنهائي بعد غياب 17 عامًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يثق أليو سيسيه؛ المدير الفني لمنتخب السنغال، في قدرة فريقه على الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مشيرًا إلى حذره من منتخب تونس الذي يتميز بطابع خاص على حد وصفه.

أسود التيرانجا تلاقي نسور قرطاج غدًا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي البطولة القارية.

جيريس: السنغال كتاب مفتوح أمامنا.. ووصلنا لنصف النهائي ليس مفاجأة

وقال سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تركيزنا حاليًا منصب فقط على الفوز على تونس، واجهنا من قبل منتخبات قوية، لكن تبقى طريقة تونس معقدة ومبتكرة، وهذا ما يميزهم، لذلك سنتعامل معهم بطريقة خاصة، وإن كان مدربهم الفرنسي آلان جيريس يعرف لاعبي السنغال جيدًا بحكم تدريبه لهم من قبل إلا أنني كذلك أعرف لاعبي تونس جيدًا، هم تطوروا كثيرًا".

وأضاف: "نحن نقترب من الفوز بالبطولة، لدينا أمل كبير في تحقيق اللقب، ودافعنا أننا لم نصل إلى نصف النهائي منذ 13 عامًا، هذا حلم الشعب السنغالي، نجحت معهم من قبل في التأهل لكأس العالم ووصلنا لنصف نهائي البطولة الأفريقية حاليًا، استمراري مع المنتخب السنغالي على مدار خمس سنوات أفادني كثيرًا واكسبني عديد الخبرات".

يذكر أن السنغال تأهلت إلى نصف النهائي بعد التغلب على بنين بهدف وحيد، بينما أقصت تونس منتخب مدغشقر بهزيمته بثلاثية نظيفة.