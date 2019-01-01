السليتي يتحدث عن الفوز على غانا والتأهل إلى دور الـ8 بأمم إفريقيا

تونس قدمت أداء مميز أمام المنتخب الغاني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث نعيم السليتي، مهاجم منتخب تونس، بعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب المنتخب الغاني.

وحقق المنتخب التونسي التأهل على حساب غانا بركلات الترجيح التي ابتسمت لنسور قرطاج بعد انتهاء النتيجة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وقال السليتي في تصريحات عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة، كنا في تركيزنا من أول دقائق المباراة ونسعى للحفاظ على هذا المستوى".

وأضاف: "مواجهة مدغشقر صعبة للغاية، فهم منتخب قوي وليس سهلًا، لأنها ستكون خطوة التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وتابع السليتي: "يجب أن نحذر جيدًا من المفاجآت أمام مدغشقر وإنهاء الفرص التي تتاح لنا مبكرًا، من أجل التأهل والسير نحو اللقب".

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ويواجه المنتخب التونسي نظيره الملغاشي في دور ربع النهائي بملعب "السلام" بالقاهرة، يوم الخميس المقبل.