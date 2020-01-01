السلطات تحقق مع كاسياس ووكيل رونالدو بتهمة التهرب الضريبي

البرتغال تقوم بأكبر حملة لمكافحة الفساد

أفادت التقارير الواردة من البرتغال، أن السلطات أدرجت اسم حارس بورتو وريال مدريد السابق إيكر كاسياس، ضمن لائحة المتهمين بالتهرب الضريبي.

ونقلت صحيفة "آس" المدريدية عن مصادر برتغالية، أن السلطات تقوم الآن بأكبر عملية لمكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة من نجوم كرة القدم المتورطين في تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وبحسب المصدر، فهناك عدة أندية يتم التحقيق معها الآن في مقدمتهم الكبيرين بنفيكا وبورتو، بالإضافة براجا وجويماريس، بخلاف اللاعبين والوكلاء والمدربين، منهم جورج مينديش، مورينيو، سيميدو وأندريه جوميز.

المزيد من الفرق

وأعلن مكتب المدعى العام البرتغالي أنه "يحقق في أعمال وأرباح محترفي كرة القدم بداية من 2015، لتورط العديد في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي".

وتقوم السلطات بالتحقيق مع الأسماء المستهدفة، وذلك بتتبع عقودهم والضرائب المستحقة وحقوق الصورة وغيرها من الأشياء، لتبرئة المتهم أو إلزامه بالدفع أو السجن.

ووفقًا لما ذكرته "سابادوس"، فمن بين المئات الآخرين المتهمين في الحملة المكبرة، رئيس بورتو بينتو دي كوستا ورئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا وآخرون على نفس المكانة الاجتماعية.

وتأتي هذه الأنباء المزعجة لكاسياس، بعد أقل من شهر على إعلانه نية الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني.

وخاض القديس 4 سنوات مع بورتو في الفترة بين عامي 2015 و2019 بعد رحيله عن ريال مدريد، قبل أن يتخذ قرار الاعتزال بعد تعرضه لأزمة قلبية العام الماضي.