السلطات السودانية تمنع الجماهير من حضور مباراة المريخ والأهلي

المريخ كان قد أعلن عن إقامة المباراة بحضور جماهيري

أكدت تقارير صحفية سودانية، على أن السلطات الصحية لن تسمح بحضور الجماهير في مباراتي الهلال والمريخ في مباراتي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

وأشار موقع "كفر ووتر" السوداني إلى أن السلطات الصحية بالسودان، أرسلت خطابًا للاتحاد السدواني لكرة القدم، تمنع فيه دخول الجماهير إلى ملعب استاد الهلال، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، للحد من انتشار وباء كورونا.

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الهلال سيستضيف مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات المجموعة الثانية يوم الجمعة المقبل، كما سيستضيف المريخ نظيره الأهلي المصري بالجولة الخامسة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة القارية.

جاء ذلك بعدما أعلن نادي المريخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تخصيص 80% من الحضور الجماهيري إلى مجموعة الأولتراس.

الأهلي يحتل المركز الثاني بترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر بـ10 نقاط، بينما يأتي المريخ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، خلف فيتا كلوب الكونغولي الثالث بأربع نقاط.

فرصة المريخ في الصعود قائمة، متمثلة في الفوز في المباراتين على الأهلي ثم فيتا كلوب، وخسارة فيتا كلوب أمام سيمبا التنزاني وخسارة الأهلي أمام سيمبا.