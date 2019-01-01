"السلام" مهدد بالاستبعاد من ملاعب أمم إفريقيا.. والكشف عن البديل

اتحاد الكرة يواصل التحضير لكأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ملعب السلام مهدد بالاستبعاد من ضمن ملاعب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر العام الجاري.

وكانت مصر قد حصلت على حق تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون ومنافسة على حق التنظيم أمام جنوب إفريقيا.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، تدرس في الوقت الحالي استبعاد ملعب السلام.

وأضافت التقارير أن استبعاد ملعب السلام، للاستعانة بملعب حالته أفضل، حيث في حالة الاستقرار على استبعاده سيواصل الأهلي إقامة مبارياته عليه.

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وستختار اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ملعب من الدفاع الجوي أو المكس، ليكون بديلًا للسلام لاستضافة بعض المباريات.