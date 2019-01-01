السفير المصري: بعثة الأهلي وصلت الكونغو والجماهير ليست عنيفة

السفير المصري مطمئن على الأهلي في الكونغو

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد حمدي شعبان، السفير المصري في دولة الكونغو الديمقراطية خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا أشعر بالقبل قبل لقاء الأهلي وفيتا كلوب".

شعبان تابع: "تمت كافة الترتيبات استعدادًا للمباراة، كل ما يتبقى فقط هو الاجتماع الفني بين الفريقين".

🗞️ نادي جراسهوبرز السويسري يفكر في إقالة المدرب تورستن فينك من تدريب الفريق، والتعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بحسب تقارير صحفية سويسرية صدرت صباح اليوم 🗞️



مع تذبذب أداء الزمالك مؤخرًا.. إذا كنت ممن يتخذون القرار بالنادي، هل ستوافق أم ترفض؟ 🤔 pic.twitter.com/Zpd6Tv6Yru — جول مصر (@goaleg) March 6, 2019

سفير مصر بالكونغو أردف: "مباراة فيتا كلوب والأهلي، ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ستمتلئ مدرجات الملعب".

واختتم حمدي شعبان تصريحاته قائلًا: "الأمور ستمر بخير، بالرغم من أن جماهير فيتا كلوب معروف عنها الحماسة، ولكنها ليست عنيفة".

الأهلي سيواجه فيتا كلوب مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.