السفير المصري: بعثة الأهلي وصلت الكونغو والجماهير ليست عنيفة
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
وصلت بعثة فريق النادي الأهلي إلى الكونغو الديمقراطية، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأكد حمدي شعبان، السفير المصري في دولة الكونغو الديمقراطية خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "لا أشعر بالقبل قبل لقاء الأهلي وفيتا كلوب".
شعبان تابع: "تمت كافة الترتيبات استعدادًا للمباراة، كل ما يتبقى فقط هو الاجتماع الفني بين الفريقين".
🗞️ نادي جراسهوبرز السويسري يفكر في إقالة المدرب تورستن فينك من تدريب الفريق، والتعاقد مع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بحسب تقارير صحفية سويسرية صدرت صباح اليوم 🗞️— جول مصر (@goaleg) March 6, 2019
مع تذبذب أداء الزمالك مؤخرًا.. إذا كنت ممن يتخذون القرار بالنادي، هل ستوافق أم ترفض؟ 🤔 pic.twitter.com/Zpd6Tv6Yru
سفير مصر بالكونغو أردف: "مباراة فيتا كلوب والأهلي، ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ستمتلئ مدرجات الملعب".
واختتم حمدي شعبان تصريحاته قائلًا: "الأمور ستمر بخير، بالرغم من أن جماهير فيتا كلوب معروف عنها الحماسة، ولكنها ليست عنيفة".
الأهلي سيواجه فيتا كلوب مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.