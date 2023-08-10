"السعودية وحش مخيف؟ انظروا لحال أمريكا " .. ريو فيرديناند يغضب من جديد من أجل روناالدو وبنزيما

"لو طلبوني في السعودية كسباح لفعلت!" فيرديناند يفجرها في وجه الإعلام الأوروبي

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ظهر ريو فيرديناند؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من جديد للدفاع عن السعودية أمام هجمات بعض الأورروبيين، بشأن تحركاتها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، معربًا عن استيائه من تعاملهم مع انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لإنتر ميامي الأمريكي مقارنة بما حدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وانضمامه للنصر السعودي.

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دوري روشن السعودي نجح بالفعل في استقطاب العديد من نجوم العالمي بخلاف الدون، فخلال الميركاتو الصيفي الجاري فقط ضم كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبن نيفيش، إدوارد ميندي، رياض محرز، جوردان هندرسون وغيرهم، وهو ما لم يعجب الكثير من الجهات الأوروبية.

لكن فيرديناند له رأي مختلف، إذ قال، خلال تصريحاته لـ" JOE": "كل من يتعامل مع موقف السعودية بطريقة سلبية، إذا جاءت له فرصة هناك، لن ينظر لخلفه، هي بمثابة المغامرة، يحصلون خلالها على أموال باهظة، يغيرون حياتهم ويكسبون المزيد من أجل مستقبل أسرهم، بجانب أنها فرصة لتجربة شيء مختلف للغاية؛ ثقافة جديدة، بيئة جديدة، الشيء الوحيد المختلف هو أننا لم نتخيل أننا نتحدث يومًا عن انتقال النجوم للسعودية".

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وأضاف غاضبًا: "انظروا للفارق في التعامل مع انتقال ميسي لإنتر ميامي الأمريكي، وانتقال رونالدو أو بنزيما أو محرز للسعودية!، ميسي ذهب لحيث ذهب بيكهام وروبي كين وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد ووين روني، جميعهم ذهب لأمريكا، وتم الإشادة بقراراتهم، فهل لنا أن نقول أن أمريكا دولة مثالية؟

"البعض يريد تصوير أمريكا كبلد مثالي، وأن السعودية كالوحش المخيف، لكن يمكنني أن أزعم أن بعض البلاد التي نقول عنها مثالية، إن لم يكن جميعها، اتخذوا إجراءات سلبية في بعض الأحيان".

فيرديناند اختتم: "إذا كنت لاعبًا حتى وقتنا هذا، كنت سأذهب للسعودية، كنت سأكون في المملكة الآن، إذا كانوا يريدونني كسباحًا مائيًا، كنت سأفعل".

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