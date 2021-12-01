السعودية والأردن: مباشر لحظة بلحظة

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السعودية 0 × 1 الأردن

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90+6' نهاية المباراة بفوز الأردن على السعودية بهدف دون رد.

90+3' أوووووووووووووووه هدف ملغي للمنتخب السعودي لوجود تدخل من سعود عبد الحميد على الحارس أبو ليلى.

88' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

80' محاولات من لاعبي السعودية لتسجيل هدف التعادل ولكن دون خطورة على مرمى النشامى.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الأردن بهدف دون رد.

73' أوووووووووووه بطاقة صفراء ثانية على خليفة الدوسري لاعب المنتخب السعودية، والحكم يشهر له البطاقة الحمراء ويغادر المباراة.

68' محاولات من لاعبي السعودية لتسجيل هدف التعادل.

61' جووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لصالح المنتخب الأردني عرضية من الجانب الأيسر أبعدها دفاع المنتخب السعودي بشكل خاطئ وقابل محمود مرضى الكرة بتسديدة قوية من لمسة واحدة في الشباك.

53' أووووووووووووه بطاقة حمراء لمدافع الأردن إحسان الحداد بعد تدخل قوي على تركي العمار.

49' أووووووووووووووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن من نصيب الأردن، ركلة حرة مباشرة تم لعبها بشكل عرضي قابلها لاعب الأردن برأسية ارتطمت بالعارضة ومرت بسلام على مرمى الأخضر.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

45' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

43' عرضية للأردن من الجانب الأيمن فشل بهاء فيصل في التعامل معها ومرت بسلام على مرمى الأخضر.

40' أووووووووووه هدف أبيض للمنتخب الأردني لوجود تسلل على يزن النعيمات.

36' مباراة هادئة ولم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن من الطرفين.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

27' انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء في أحداث المباراة.

15' ربع ساعة من الشوط الأول.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل منتخب السعودية

التشكيل : 4-3-3

محمد اليامي

متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، مهند الشنقيطي

بدر منشي، سعود عبد الحميد، تركي العمار

أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، علي مجرشي



تشكيل منتخب الأردن



التشكيل: 4-1-4-1

يزيد أبو ليلى

محمد أبو حشيش، محمد الدميري، يزن العرب، إحسان حداد

محمود مرضي، بهاء عبد الرحمن، نور الروابدة، علي علوان

بهاء فيصل، يزن النعيمات

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة، بالمجموعة الثالثة رفقة كل من، المغرب، الأردن بالإضافة إلى منتخب فلسطين.



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