بطولة آسيا للناشئين تحت 17 عاماً

السعودية للناشئين يتأهل لكأس آسيا 2020 وقطر تصعد بالفوز بـ11 هدفًا

التعليقات()
ناشئو الإمارات حققوا العلامة الكاملة وصعدوا كذلك

حسمت منتخبات السعودية والإمارات وقطر للناشئين تحت 16 عامًا تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2022، التي تستضيفها البحرين.

أخضر الناشئين تعادل سلبيًا اليوم الأحد، أمام عمان دون أهداف، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

 وضمن ناشئين السعودية صعود متصدرين جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط.

اختيارات المحررين

وجمع المنتخب السعودي تحت 16 عامًا نقاطه بالفوز أمام سوريا 4-1، ثم هزيمة باكستان 4-2، وأخيرًا تعادل الليلة.

أما المنتخب العماني فتأهل أيضًا كأفضل ثاني برصيد سبع نقاط، حصدها بالفوز أمام باكستان 2-0، ثم أمام سوريا 1-0.

ناشئين قطر

وفي إطار الجولة نفسها، حقق المنتخب القطري فوزًا عرضيًا بـ11 هدفًا أمام بوتان، على ملعب أكاديمية إسباير.

عنابي الناشئين تأهل متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، جمعها من الفوز أمام بنجلادش 2-0، ثم التعادل أمام اليمن 1-1، وأخيرًا الفوز على بوتان، الذي تذيل المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

ناشئين الإمارات

بينما كان ناشئو الإمارات فتأهلوا بالعلامة الكاملة بعدما انتصر الليلة أمام لبنان برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب دولين عمر زاكوف.

وتصدر الأبيض المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط بالفوز أمام العراق وفيرغيزستان ولبنان، فيما ودع منتخب شجرة الأزر دون أي نقاط.

إغلاق