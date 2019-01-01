السعودية في مجموعة الموت بكأس آسيا للشباب

تعرف على قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي أجريت صباح اليوم، الخميس، في العاصمة التايلاندية بانوكوك، المنتخب السعودي في مجموعة الموت.

وتقام بطولة كأس آسيا في تايلاند بين 8 إلى 26 يناير المقبل والتي تؤهل إلى أوليمبياد طوكيو.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية مع سوريا وقطر واليابان.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، بينما يأتي منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران في المجموعة الثالثة، وبالمجموعة الرابعة يتواجد منتخبات عمان وفيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.

جدير بالذكر أنّ منتخب أوزباكستان هو حامل لقب النسخة الماضية.