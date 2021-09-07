تصفيات المونديال | فيديو | الشهري المنقذ .. السعودية تنتصر على أرض عمان

ست نقاط تضع الأخضر في وصافة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

واصل المنتخب السعودي الأول تقدمه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، إذ حقق اليوم الثلاثاء، الفوز أمام المنتخب العماني بهدف نظيف، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.

هدف اللقاء الوحيد سجله مهاجم الهلال صالح الشهري، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، منح به الأفضلية للأخضر طوال المباراة.

وتألق محمد العويس؛ حارس مرمى السعودية مع بداية الشوط الثاني، وأنقذ مرماه من هدف محقق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

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بعدها بست دقائق، كان الشهري قريبًا من تعزيز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني، لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عمان.

وشهدت الدقيقة 72، فرصة محققة أخرى للأخضر، هذه المرة عن طريق عبد الإله العمري إلا أن ضربته الرأسية فقدت صوابها ومرت بجوار القائم أيضًا.

الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للسعودية، لم يغير أي تغيير على التشكيل الأساسي الذي بدأ به المباراة إلا في الدقيقة 80، حيث أخرج صاحب الهدف ودفع بأيمن يحيى، وبعدها بسبع دقائق نزل علي الحسن بدلًا من عبد الإله المالكي، وأخيرًا شارك علي البليهي بدلًا من فهد المولد.

هذا الفوز رفع رصيد كتيبة رينارد إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن أستراليا؛ صاحبة الصدارة، فيما تجمد رصيد عمان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

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