السعودية ضد الإكوادور: مباشر لحظة بلحظة

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السعودية 0×0 الإكوادور
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4' عرررضية من الجهة اليمنى للمنتخب الإكوادوري ولكن العويس يمسك بالكرة
3' ضغط عالي من لاعبي المنتخب السعودي على لاعبي الإكوادور
انطلاق المباراة
تشكيل السعودية:
التشكيل | 4-3-3
محمد العويس
ياسر الشهراني - علي البليهي - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد
ناصر الدوسري - ياسر شراحيلي - سامي النجعي
سالم الدوسري - فراس بريكان - هتان باهبري
خيارات مدربنا "إيرڤي رينارد" لمواجهة منتخب الإكوادور 📝⬇️. #السعودية_الإكوادور pic.twitter.com/xojrbODPdm— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 23, 2022
تشكيل الإكوادور:
التشكيل | 4-3-2-1
أليكسندر دومينيجيز
بيرفس إستوبينان - بييرو هينكابي - جاكسون بوروزو - أنجيلو بريسيادو
موسيس كايسيدو - كارلوس جروينزو - آلان فرانكو
جونزالو بلاتا - روماريو إبارا
إينير فالنسيا
يأتي احتكاك الأخضر السعودي مع الإكوادور من أجل اكتساب الخبرة اللازمة لمواجهة منتخبات أمريكا الجنوبية حيث أنه يقع مع الأرجنتين في مجموعة واحدة بكأس العالم، في استفادة متبادلة للإكوادور الذي سيتواجد مع صاحب الأرض منتخب قطر في المجموعة الأولى للمونديال.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمباراة الودية بين السعودية والإكوادور على ملعب نويفو كوندومينا في إطار استعدادات كلا المنتخبين لكأس العالم المُنتظر في قطر في شهر نوفمبر المقبل.
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