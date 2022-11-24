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فيديو | صالح الشهري: الفوز أمام الأرجنتين؟ مجرد مباراة بثلاث نقاط!

زهيرة عادل
8:43 م غرينتش+2 24‏/11‏/2022
Saleh Alshehri - saudi - Argentina - world cup 2022
صالح الشهري صاحب هدف السعودية الأول في شباك الأرجنتين

أكد صالح الشهري؛ مهاجم المنتخب السعودي، أن احتفالات فريقه بالفوز أمام المنتخب الأرجنتيني انتهت، مشددًا على أن الهدف الفوز في كافة مباريات دور المجموعات.

الأخضر حقق المفاجأة في بداية مشواره في كأس العالم قطر 2022، بإسقاط التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وقال الشهري؛ صاحب الهدف الأول للأخضر في اللقاء، خلال تصريحاته للإعلام، على هامش مران اليوم: "الحمد لله، تمكننا من تقديم صورة ممتازة عن المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، في النهاية هذه مباراة بثلاث نقاط، لكن لم نحسم التأهل بعد، فرحنا يوم واليوم نبدأ الاستعداد للمباراة الثانية أمام بولندا، وإن شاء الله نقدم مستوى أفضل".

وأضاف حول تغيير وجهة نظر الكثيرين عن الأخضر عقب الفوم أمام التانجو: "لا نهتم كي تنظر لنا المنتخبات الأخرى، نحن نهتم بأنفسنا فقط، ونستعد لكل مباراة بما يناسبها".

وبسؤاله عن أصعب لحظات المباراة: "الوقت الضائع كان الأصعب بأمانة، طول كثيرًا".

يذكر أن السعودية تتصدر حاليًا مجموعتها برصيد ثلاث نقاط، يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو دون أي نقاط.

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