"السعودية ستكون شريكًا أساسيًا في نجاح كأس العالم 2022"

كأس العالم سينطلق بعد عدة أيام في قطر

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن السعودية ستكون شريكًا أساسيًا في نجاح كأس العالم 2022 الذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر الجاري في قطر بمواجهة المنتخب المستضيف أمام إكوادور.

الدويش أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أنه لا يقصد الشراكة في التنظيم لأنه عمل الدولة المنظمة، مضيفًا "السعودية ستكون شريكًا أساسيًا في نجاح مونديال 2022، ليس في التنظيم لأننا لن نتدخل في دور الإخوة المنظمين في قطر، لكنني أتحدث عن الدعم اللوجستي".

تابع "هذا الدعم مهم للغاية وسيكون له تأثير كبير في مستوى التنظيم، خاصة على صعيد النقل والإقامة. اعتماد بطاقة "هيا" في السعودية يُسهل إقامة الجمهور في المملكة، سواء العابرين الذين سيتابعون مباريات قليلة ثم يعودون لبلادهم أو أولئك الذين سيقيمون في المنطقة. ومطارات السعودية الكثيرة والمنفذ البري مع قطر سيساعد في لعب هذا الدور".

محمد الدويش :

المملكة ستكون شريك أساسي في نجاح مونديال 2022 ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Aldowayesh pic.twitter.com/sNgnrQQyqw — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 14, 2022

فيفا كان قد اعتمد مؤخرًا إقامة منطقة جماهير رسمية لكأس العالم في الرياض، وأوضح أنها ستقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث سيتم فتح الأبواب يوميًا طوال مدة إقامة كأس العالم وسيتم عرض المباريات الـ64 عبر شاشات عملاقة.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيُواجه كرواتيا وديًا يوم الأربعاء القادم ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.