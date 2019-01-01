رسميًا - رينار يستبعد آل فتيل من معسكر السعودية

الأخضر يستعد لانطلاق مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، استبعاد محمد آل فتيل؛ مدافع الفريق، من معسكر الأخضر، عقب أقل من 48 ساعة من انطلاق المعسكر.

الأخضر بدأ معسكر داخلي أمس الأحد، بمدينة الدمام، استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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واعتمد الفرنسي قراره، بناءً على تقرير الجهاز الطبي حول حالة المدافع بعدما شعر بآلام في العضلة الضامة.

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كتيبة رينار تخوض أول لقاء ودي في عهده بعد غدٍ الخميس، أمام منتخب مالي، على استاد الأمير محمد بن فهد.

بينما تستهل مشوار التصفيات بملاقاة اليمن، في العاشر من سبتمبر الجاري، حيث تقع في مجموعة واحدة تضم منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، بجانب خصمها الأول.